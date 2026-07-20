ВС РФ поразили АЗС в Сумской области дронами «Герань»

Ранее сообщалось, что ВС РФ в течение дня продолжали атаковать украинские порты и суда, задействованные в снабжении ВСУ. В Минобороны уточнили, что дронами были поражены два сухогруза в порту Одессы в момент выгрузки военных грузов. Кроме того, уничтожены ёмкости с топливом, предназначавшимся для украинских подразделений.