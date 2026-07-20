ВС РФ поразили АЗС в Сумской области дронами «Герань»

В военном ведомстве подчеркнули, что удары по топливным хранилищам, заправочным станциям и железнодорожным объектам существенно осложняют логистические цепочки, по которым осуществляется снабжение украинских подразделений. Благодаря видеотрансляции с беспилотников в реальном времени командование получило подтверждение полного уничтожения назначенных целей.
Ранее сообщалось, что ВС РФ в течение дня продолжали атаковать украинские порты и суда, задействованные в снабжении ВСУ. В Минобороны уточнили, что дронами были поражены два сухогруза в порту Одессы в момент выгрузки военных грузов. Кроме того, уничтожены ёмкости с топливом, предназначавшимся для украинских подразделений.
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