В ЮMoney отметили рост числа подписок на онлайн-кинотеатры во время ЧМ

В период чемпионата мира по футболу число оплат подписок на онлайн-кинотеатры выросло более чем на 30% по сравнению с прошлым годом. Такие данные приводит финтех-компания ЮMoney (есть у Радио РБК).
«За период ЧМ (с 11 июня по 19 июля) число оплат подписок на онлайн-кинотеатры выросло на треть (+32% к аналогичному периоду 2025 года). Оборот в этом сегменте увеличился на 34%, хотя средний чек остался практически на прежнем уровне — 305 рублей (+1%)», — говорится в исследовании.
Отмечается, что в день матча за выход в полуфинал 12 июля подписки на онлайн-кинотеатры выросли на 42% в сравнении с прошлым годом. Оборот увеличился на 46%. В день финального матча 19 июля число подписок выросло на 19%, а оборот — на 23%.
Кроме того, в ЮMoney зафиксировали рост спроса на технику. Число покупок телевизоров и бытовой аппаратуры за месяц выросло на 41%, оборот — на 58%.
Согласно исследованию, домашний просмотр турнира также спровоцировал спрос на доставку еды. С 11 июня по 19 июля онлайн-доставка фастфуда выросла на 25%, а из кафе и ресторанов — на 3%. Во время полуфинала количество заказов фастфуда выросло на 11%, оборот — на 10%.
В день финального матча рост числа заказов из кафе и ресторанов составил 10% и 26% соответственно по сравнению с обычным воскресеньем 7 июня.
Директор по коммуникациям ЮMoney Семен Селиванов в эфире Радио РБК также рассказал, что многие заведения россияне бронировали только с внесением депозита. Однако в последнюю неделю турнира спрос на онлайн-сервисы также вырос.
«Подписки на онлайн-кинотеатры прибавили 42% в день полуфинала и в день финала 19%. Фастфуд вырос примерно на 10% во время полуфинального матча и во время финального, а вот расходы на доставку из кафе и ресторанов выросли больше во время финала», — рассказал он.
Сборная Испании стала чемпионом мира 2026 года, обыграв в финале команду Аргентины. Встреча завершилась со счетом 1:0 в дополнительное время.
Испания во второй раз в истории стала победителем чемпионата мира, повторив свой успех 2010 года.
Как следует из данных аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», средний чек в барах в России, в том числе в спортбарах, за последнюю неделю чемпионата мира по футболу, 11−19 июля, составил 3970 ₽, что на 15% выше, чем в 2025 году.
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