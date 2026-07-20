В ЮMoney отметили рост числа подписок на онлайн-кинотеатры во время ЧМ

«Подписки на онлайн-кинотеатры прибавили 42% в день полуфинала и в день финала 19%. Фастфуд вырос примерно на 10% во время полуфинального матча и во время финального, а вот расходы на доставку из кафе и ресторанов выросли больше во время финала», — рассказал он.