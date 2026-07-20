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Пелагея рассказала о любви к России и русской музыке за рубежом

Заслуженная артистка России Пелагея поделилась впечатлениями от международных гастролей. Она отметила, что ее творчество находит теплый отклик у зарубежной аудитории. По словам певицы, искренняя этническая музыка не нуждается в переводе и помогает людям разных культур находить общий язык.

Заслуженная артистка России Пелагея поделилась впечатлениями от международных гастролей. Она отметила, что ее творчество находит теплый отклик у зарубежной аудитории. По словам певицы, искренняя этническая музыка не нуждается в переводе и помогает людям разных культур находить общий язык.

Артистка напомнила, что представляла русскую культуру во многих странах, включая Китай, Индию, Канаду, Израиль и Узбекистан. Особую теплоту и поддержку она отметила во время выступлений в Сербии. Пелагея также добавила, что регулярно получает сообщения от поклонников из Бразилии, Германии и Словении, которые благодарят за ее песни и выражают симпатию к России.

— В Сербии мы были уже не раз, и каждый раз это ощущалось как абсолютно братская история. Люди знают наши песни и любят. Поэтому я действительно считаю, что у музыки нет границ. Это язык добра, доверия и единства. И как радостно видеть, когда люди из Бразилии, Словении, Германии пишут на своих языках: «Спасибо, Пелагея, за песню, как я люблю Россию!», — передает слова Пелагеи RT.

Пелагея и ее коллега по сцене Сергей Лазарев в программе «Сегодня вечером» вспомнили, как начинали свой профессиональный путь в телепередаче «Утренняя звезда». Артист рассказал, что долгое время мечтал спеть в ее эфире.

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