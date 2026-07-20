Исполнитель хита Swing Your Daddy умер в США на 80-м году жизни

Ранее Дженнифер Финч, басистка группы L7, скончалась в возрасте 59 лет после долгой борьбы с раком мозга, который она некоторое время скрывала, но затем рассказала о нём, когда врачи оказались бессильны. Коллеги отметили её мужество и любовь множества друзей и поклонников. В последние годы она ушла со сцены из-за тяжёлого состояния, но вернулась в группу в 2015 году, где играла с 1987 года.