Прокуроры добиваются возвращения Минобороны земельных активов в Сочи

До июля 2021 года имущественный комплекс находился в собственности АО «Главное управление обустройства войск» и был передан компании «Олимпситистрой» по договору отступного, актив был оценен в 52 млн руб. В феврале 2026 года военная прокуратура ЮВО по обращению Минобороны РФ провела проверку исполнения должностными лицами АО ГУОВ законодательства о сохранности федеральной собственности. В ходе проверки выяснилось, что сделка с недвижимостью в Сочи была совершена с занижением цены. Кроме того, на момент заключения договора АО ГУОВ имело задолженность перед Минобороны на сумму 19,5 млрд руб. по вступившим в силу судебным актам.