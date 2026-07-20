Кикшеринги зафиксировали скачок спроса на электросамокаты после финала ЧМ

После финального матча чемпионата мира по футболу в ночь с 19 на 20 июля спрос на электросамокаты в России вырос, подсчитали кикшеринги.
Сборная Испании стала чемпионом мира 2026 года, обыграв в финале команду Аргентины. Встреча завершилась со счетом 1:0 в дополнительное время.
Испания во второй раз в истории стала победителем чемпионата мира, повторив свой успех 2010 года.
Скачок спроса поездок пришелся на время с 01:00 до 02:00 мск, когда после окончания финального матча горожане возвращались по домам, рассказали в Whoosh. Так, в этот период спрос на самокаты в Москве вырос почти в три раза, в Санкт-Петербурге и Краснодаре — в полтора раза, в Сочи — в два с половиной раза, в Екатеринбурге и Новосибирске — в четыре раза, в Красноярске — в 2,4 раза. Как отметили в компании, он был сопоставим с поездками в часы пик в будни, когда жители массово возвращаются с работы.
В «Яндекс Go» рассказали, что с 01:00 до 02:00 мск количество поездок возросло в два-три раза неделя к неделе по сравнению с обычными ночами выходных дней. Повышенный спрос наблюдался во всех крупных городах, где присутствует сервис, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург.
«МТС Юрент» зафиксировал рост количества поездок на самокатах с 20:00 до 22:00 19 июля в целом по России в 2,9 раза, чем в среднем за час в остальное время суток. В Москве прирост составил 2,7 раза, в Санкт-Петербурге — 2,4 раза, в Казани — 3,2 раза, в Екатеринбурге — 2,4 раза, в Челябинске — 1,9 раза, в Новосибирске — 2,2 раза.
«Отдельно наблюдался значительный рост поездок в этот временной промежуток в малых городах: Воронеж — рост числа поездок в пять с половиной раз, в четыре раза — в Сириусе, в 2,9 раза — в Ярославле», — отметил кикшеринг.
Однако в «МТС Юрент» не заметили кратного роста спроса в ночные часы 20 июля — с 01:00 до 03:00, когда все ехали домой. Там связали это с «сознательностью пользователей, которые соблюдают ПДД и не встают за руль самоката в нетрезвом виде».
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