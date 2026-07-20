Кикшеринги зафиксировали скачок спроса на электросамокаты после финала ЧМ

Скачок спроса поездок пришелся на время с 01:00 до 02:00 мск, когда после окончания финального матча горожане возвращались по домам, рассказали в Whoosh. Так, в этот период спрос на самокаты в Москве вырос почти в три раза, в Санкт-Петербурге и Краснодаре — в полтора раза, в Сочи — в два с половиной раза, в Екатеринбурге и Новосибирске — в четыре раза, в Красноярске — в 2,4 раза. Как отметили в компании, он был сопоставим с поездками в часы пик в будни, когда жители массово возвращаются с работы.