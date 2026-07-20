«Чемпионат»: ЧМ-2030 по футболу примут сразу шесть стран

Прошедший Чемпионат мира по футболу получился уникальным по своим масштабам. Впервые мундиаль принимали сразу три страны, а участвовали в нем сразу 48 сборных. Однако на Чемпионат мира, который пройдет в 2030 году, FIFA готовит новые рекорды. Подробнее об этом написал портал «Чемпионат».
Основную часть турнира примут три страны: Марокко, Испания и Португалия. Однако, поскольку чемпионат приурочен к 100-летию первого мундиаля в истории, Уругвай, Парагвай и Аргентина проведут по одному матчу открытия. Сборные шести стран, на территории которых пройдет турнир, автоматически попадут в основную часть без отбора.
Уругвай будет принимать матч открытия как хозяин и победитель чемпионата 1930 года. Аргентине доверено это право из-за ее второго места на том турнире.
Парагвай получил матч открытия, так как именно там расположена штаб-квартира КОНМЕБОЛ, первой и единственной футбольной конфедерации на момент проведения ЧМ-1930.
Расписание будет составлено так, чтобы у команд, играющих в Южной Америке, было достаточно времени для перелета в Европу и Африку, а также для адаптации и подготовки. В связи с этим первые матчи в Парагвае, Уругвае и Аргентине запланированы на 8 и 9 июня 2030 года. Церемония открытия и стартовые игры основной части турнира состоятся 13−14 июня. Встречи других команд в группах с Парагваем, Уругваем и Аргентиной пройдут 15−16 июня. Игры второго тура в этих группах запланированы на 21−22 июня. Сборные, участвующие в матчах открытия ЧМ в Южной Америке, получат паузу в 11−12 дней. Финал турнира намечен на 21 июля, говорится в материале.
Кроме того, на следующий мундиаль могут пригласить не 48 команд, как в этом году, а сразу 64. Как пишет портал со ссылкой на источник, глава FIFA Джанни Инфантино может пойти на такой шаг накануне предвыборной кампании перед голосованием на конгрессе в 2027 году.
Сборная Испании 20 июля обыграла Аргентину и стала двукратным чемпионом мира по футболу. Матч завершился в дополнительное время со счетом 1:0. Решающий мяч забил испанец Ферран Торрес, поразивший ворота аргентинцев на 106-й минуте игры. При этом Испания нанесла 12 ударов в створ, Аргентина — ни одного.