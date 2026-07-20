«Чемпионат»: ЧМ-2030 по футболу примут сразу шесть стран

Расписание будет составлено так, чтобы у команд, играющих в Южной Америке, было достаточно времени для перелета в Европу и Африку, а также для адаптации и подготовки. В связи с этим первые матчи в Парагвае, Уругвае и Аргентине запланированы на 8 и 9 июня 2030 года. Церемония открытия и стартовые игры основной части турнира состоятся 13−14 июня. Встречи других команд в группах с Парагваем, Уругваем и Аргентиной пройдут 15−16 июня. Игры второго тура в этих группах запланированы на 21−22 июня. Сборные, участвующие в матчах открытия ЧМ в Южной Америке, получат паузу в 11−12 дней. Финал турнира намечен на 21 июля, говорится в материале.