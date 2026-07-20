Патриарх Кирилл посетил Петропавловский собор Казани

«Дай Бог, чтобы эти добрые отношения, сформированные на протяжении нашей истории, ныне, в непростое для нашего Отечества времени, укреплялись, а значит, будет укрепляться наше государство, наш народ, будет сила, способная отражать всякую вражескую силу, постоянно возрастать», — сказал патриарх во время визита в собор.