Ростовская область вошла в топ-20 самых малопьющих регионов России

В общероссийском рейтинге, охватившем 82 субъекта, область заняла 71-ю строчку. Показатель потребления спиртного здесь составил 5,03 литра на душу населения, что значительно ниже среднего по стране уровня в 7,62 литра. Этот общероссийский результат стал минимальным с конца 1990-х годов.