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В центре Волгограда с 21 июля заработает новая парковка: пока без штрафов

В Центральном районе областного центра готовится к открытию новое парковочное.

В Центральном районе областного центра готовится к открытию новое парковочное пространство. Как сообщили в администрации Волгограда, с 21 июля парковка на улице Володарского, 21 начнет функционировать в тестовом режиме — без назначения штрафов за неоплату парковки.

Объект расположен в пешей доступности от железнодорожного вокзала, в 300-х метрах от Привокзальной площади, которая в настоящий момент реконструируется. Парковка способна вместить до 214 автомобилей, в том числе здесь предусмотрено 23 места для транспортных средств водителей-инвалидов.

О том, когда парковка станет платной, жителям пообещали сообщить дополнительно.