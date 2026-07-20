В центре Волгограда с 21 июля заработает новая парковка: пока без штрафов

Объект расположен в пешей доступности от железнодорожного вокзала, в 300-х метрах от Привокзальной площади, которая в настоящий момент реконструируется. Парковка способна вместить до 214 автомобилей, в том числе здесь предусмотрено 23 места для транспортных средств водителей-инвалидов.