Блогер Илья Maddyson про США: «Лучшей страны не изобрели»

При этом ранее Давыдов уже рассматривал вариант переезда в одну из европейских стран, где у него живут родственники. Тогда он объяснял это высокой стоимостью жизни в США. Несмотря на восторженные оценки, блогер не исключает смены страны из-за финансовых соображений.