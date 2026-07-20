Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блогер Илья Maddyson про США: «Лучшей страны не изобрели»

Российский блогер и стример Илья Давыдов, известный под ником Maddyson, после эмиграции в Соединённые Штаты назвал Америку лучшей страной в мире.

Российский блогер и стример Илья Давыдов, известный под ником Maddyson, после эмиграции в Соединённые Штаты назвал Америку лучшей страной в мире. Своими впечатлениями о жизни за океаном он поделился в Telegram-канале.

«Я достаточно много путешествовал и могу уверенно утверждать, что места лучше Америки на Земле ещё не изобрели», — написал Давыдов. По его словам, США — это самая свободная страна, где он смог обустроить своё жильё.

Он также добавил, что, по его мнению, каждый человек должен прикоснуться к местной жизни и ощутить «воздух свободы», добавив, что на всех повлияли американские фильмы.

При этом ранее Давыдов уже рассматривал вариант переезда в одну из европейских стран, где у него живут родственники. Тогда он объяснял это высокой стоимостью жизни в США. Несмотря на восторженные оценки, блогер не исключает смены страны из-за финансовых соображений.

Читайте также: Унитаз на круизном лайнере изувечил трёхлетнего мальчика.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше