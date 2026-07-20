От Калининграда до Камчатки: 115 миллионов раз россияне выбрали Russpass

— Первоначально это был московский проект, призванный помочь гостям столицы сориентироваться в городе, купить билеты и посетить интересные места. За шесть лет работы RUSSPASS вырос в общероссийскую многофункциональную цифровую экосистему, которая объединяет путешественников от Калининграда до Камчатки, — уточнил мэр.