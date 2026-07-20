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Шахматистка Полгар отказалась выдвигаться на пост президента Венгрии

Полгар отказала Мадьяру в предложении стать президентом Венгрии.

Венгерская шахматистка Юдит Полгар сообщила, что отказывается от предложения премьер-министра Петера Мадьяра выдвинуться на пост президента страны. Об этом она написала на своей странице в соцсетях.

«Я не чувствую в себе достаточно сил, чтобы взять на себя историческую ответственность за объединение расколотой нации», — написала она.

При этом шахматистка поблагодарила Мадьяра за предложение и отметила, что сочла его за честь.

Напомним, премьер Венгрии ранее выдвинул кандидата в президенты. Он в соцсетях заявлял, что поддержит избрание гроссмейстера.

Как ранее писал сайт KP.RU, действующий президент Венгрии уже подписал 17-ю поправку к конституции. Она предусматривает отстранение Тамаша Шуйока от должности.

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