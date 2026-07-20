Шахматистка Полгар отказалась выдвигаться на пост президента Венгрии

Венгерская шахматистка Юдит Полгар сообщила, что отказывается от предложения премьер-министра Петера Мадьяра выдвинуться на пост президента страны. Об этом она написала на своей странице в соцсетях.
«Я не чувствую в себе достаточно сил, чтобы взять на себя историческую ответственность за объединение расколотой нации», — написала она.
При этом шахматистка поблагодарила Мадьяра за предложение и отметила, что сочла его за честь.
Напомним, премьер Венгрии ранее выдвинул кандидата в президенты. Он в соцсетях заявлял, что поддержит избрание гроссмейстера.
Как ранее писал сайт KP.RU, действующий президент Венгрии уже подписал 17-ю поправку к конституции. Она предусматривает отстранение Тамаша Шуйока от должности.