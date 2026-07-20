В Казани построили и съели башню из чак-чака весом 4,5 тонны

«Подобная инициатива — это отличный способ ещё раз показать и рассказать о нашем национальном лакомстве. Создание 10-метровой башни из чак-чака — это отличный нетривиальный способ для того, чтобы показать туристам и познакомить их с нашей культурой через такие неформальные и увлекательные мероприятия», — считает замглавы комитета по развитию туризма Казани Алия Жаворонкова.