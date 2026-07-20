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В Казани построили и съели башню из чак-чака весом 4,5 тонны

Десерт высотой 10 м попал в книгу рекордов России.

Источник: Клопс.ru

В Казани у центра семьи «Казан» построили башню из чак-чака высотой 10 м. Об этом сообщили в Комитете по развитию туризма столицы Татарстана в понедельник, 20 июля.

Десерт попал в книгу рекордов России, как самый высокий и самый тяжёлый — 4 тонны 509 кг и 500 граммов. После фиксации двух этих достижений все желающие могли продегустировать угощение.

«Подобная инициатива — это отличный способ ещё раз показать и рассказать о нашем национальном лакомстве. Создание 10-метровой башни из чак-чака — это отличный нетривиальный способ для того, чтобы показать туристам и познакомить их с нашей культурой через такие неформальные и увлекательные мероприятия», — считает замглавы комитета по развитию туризма Казани Алия Жаворонкова.

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