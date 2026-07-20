Разработчик косметики раскрыла уход для волос, работающий лучше салонного

Чтобы волосы не портились и выглядели, будто вы только что вышли из салона, необходимо ввести в уход за ними несколько полезных привычек, рассказала в интервью «Газете.Ru» разработчик парфюмерно-косметической продукции «Арнест Юнирусь» Анастасия Фомина.
В первую очередь она рекомендовала отказаться от горячего душа, после которого поврежденная длина волос становится жесткой и тусклой. По словам эксперта, оптимально использовать теплую воду.
Фомина рассказала, что мыть голову нужно по потребностям кожи, а длину не стоит тереть шампунем. Повторное нанесение шампуня оправдано после использования стайлинга или если корни не промылись с первого раза, сказала она.
Эксперт также рассказала, что для сухих и поврежденных прядей оптимально ухаживать в три этапа: шампунь, бальзам после каждого мытья и маска один-два раза в неделю.
Фомина рассказала, что нельзя растирать влажные волосы полотенцем, воду лучше аккуратно отжать ладонями и промокнуть пряди гладким хлопковым полотенцем или из микрофибры.
По словам эксперта, не стоит ложиться спать с влажными волосами, так как пряди сильнее трутся, путаются и ломаются.
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