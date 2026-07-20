Разработчик косметики раскрыла уход для волос, работающий лучше салонного

Чтобы волосы не портились и выглядели, будто вы только что вышли из салона, необходимо ввести в уход за ними несколько полезных привычек, рассказала в интервью «Газете.Ru» разработчик парфюмерно-косметической продукции «Арнест Юнирусь» Анастасия Фомина.