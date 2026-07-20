У нас в машине газ

В пресс-службе ассоциации «Российские автомобильные дилеры» подчеркнули, что не ожидают резкого снижения спроса или заметного падения стоимости бензиновых и дизельных автомобилей: «Надо смотреть на рынок трезво: сегодня это по-прежнему основа автопарка. У таких автомобилей есть понятная инфраструктура, сервис, запчасти и рынок машин с пробегом. Плюс привычная для покупателей экономика владения, — пояснили в ассоциации.— Но поведение покупателей действительно меняется. Люди стали считать не только цену автомобиля, но и полную стоимость владения: сколько стоят заправка, обслуживание, ремонт, страховка, насколько машина будет ликвидна через несколько лет. Поэтому рост интереса к ГБО, гибридам и электромобилям — понятная реакция на ситуацию с топливом».