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Эд Милибэнд назначен главой МИД Великобритании

Премьер-министр Великобритании Бернэм назначил нового главу МИД.

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернэм назначил Эда Милибэнда на пост главы МИД в правительстве. Об этом говорится в сообщении канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

«Достопочтенный член парламента Эд Милибэнд на должность министра иностранных дел, по делам Содружества и развития», — говорится в заявлении.

Ранее в кабинете экс-премьера Великобритании Стармера Милибэнд занимал пост министра энергетической безопасности и углеродной нейтральности Великобритании.

Сайт KP.RU также писал, что бывший министр обороны Великобритании Джон Хили занял пост руководителя министерства финансов Соединенного Королевства. Напомним, в середине июня текущего года Хили подал в отставку со своего поста из-за недостаточных инвестиций в оборонную сферу страны.

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