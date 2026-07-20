Эд Милибэнд назначен главой МИД Великобритании

Сайт KP.RU также писал, что бывший министр обороны Великобритании Джон Хили занял пост руководителя министерства финансов Соединенного Королевства. Напомним, в середине июня текущего года Хили подал в отставку со своего поста из-за недостаточных инвестиций в оборонную сферу страны.