Эд Милибэнд назначен главой МИД Великобритании

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернэм назначил Эда Милибэнда на пост главы МИД в правительстве. Об этом говорится в сообщении канцелярии на Даунинг-стрит, 10.
«Достопочтенный член парламента Эд Милибэнд на должность министра иностранных дел, по делам Содружества и развития», — говорится в заявлении.
Ранее в кабинете экс-премьера Великобритании Стармера Милибэнд занимал пост министра энергетической безопасности и углеродной нейтральности Великобритании.
Сайт KP.RU также писал, что бывший министр обороны Великобритании Джон Хили занял пост руководителя министерства финансов Соединенного Королевства. Напомним, в середине июня текущего года Хили подал в отставку со своего поста из-за недостаточных инвестиций в оборонную сферу страны.