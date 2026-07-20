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На Дону займутся борьбой с подделкой протоколов собраний собственников жилья

В Ростовской области введут новый регламент приема протоколов собственников жилья.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области будет внедрен новый порядок работы с документами, касающимися управления многоквартирными домами. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил о введении обновленного регламента приема протоколов общих собраний собственников жилья.

Одной из ключевых проблем, волнующих жителей, остается качество работы управляющих компаний. В ответ на многочисленные обращения людей донская Госжилинспекция начала 765 проверок в отношении УК.

Особое внимание будет уделено пресечению подделок документов. Разработан новый регламент приема протоколов собраний собственников жилья. В ближайшее время он вступит в силу. Кроме того, областные власти занялись оперативным взаимодействием с правоохранительными органами: все материалы, указывающие на признаки подделки, теперь будут незамедлительно передаваться в полицию для проведения проверки.

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