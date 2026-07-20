На Дону займутся борьбой с подделкой протоколов собраний собственников жилья

Особое внимание будет уделено пресечению подделок документов. Разработан новый регламент приема протоколов собраний собственников жилья. В ближайшее время он вступит в силу. Кроме того, областные власти занялись оперативным взаимодействием с правоохранительными органами: все материалы, указывающие на признаки подделки, теперь будут незамедлительно передаваться в полицию для проведения проверки.