Минфин отложил аукционы ОФЗ на неопределенный срок

20 июля Минфин объявил о приостановке аукционов по размещению ОФЗ на неопределенное время. Это уже третья за последние четыре недели отмена аукционов в целях «содействия стабилизации рыночной ситуации». Но если в преддверии аукционов 24 июня и 8 июля министерство обговаривало, что размещения не будут проводить в конкретный день, то в этот раз длительность паузы не была установлена. «О сроках возобновления размещения рублевых госбумаг ведомство сообщит дополнительно», — говорится в релизе министерства.