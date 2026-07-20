Бывшим топ-менеджерам «Сирена-трэвел» вменяют в вину утечку данных пассажиров

Обвинение считает, что вина господина Ройтмана состоит в том, что он в нарушение инструкции хранил логин и пароль от входа в систему бронирования билетов в персональном компьютере, который с 25 августа по 15 сентября 2023 года был взломан хакерами. Благодаря этому они смогли нейтрализовать средства защиты компьютерной информации и с помощью программы HEUR: Trojan.WInLNK.Alien.gen получить доступ к информационным системам АО «Сирена-трэвел», в том числе и к системе бронирования авиабилетов Leonardo. А Александр Кальчук «не выполнил комплекс мер по защите информации», что прямо входило в его должностные обязанности.