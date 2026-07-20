Ветеран армии США попытался поджечь правительственное здание в Нью-Йорке

Полиция Нью-Йорка задержала 43-летнего ветерана Вооруженных сил США, который устроил поджог у здания федерального офиса имени Джейкоба Джейвитса в Манхэттене. Об этом в понедельник, 20 июля, пишет New York Post.
Известно, что в этом комплексе располагаются полевой офис Иммиграционной и таможенной службы (ICE), а также представительства Министерства внутренней безопасности и других государственных структур.
Мужчина использовал пиротехнику и угрожал прохожим страйкбольным оружием. Рядом с ним была обнаружена тележка с надписью, призывающей убрать сотрудников ICE с улиц. Злоумышленника задержали, официальные обвинения ему пока не предъявили, передает New York Post.
12 марта мужчина в американском штате Мичиган врезался в здание синагоги на автомобиле, после чего открыл стрельбу. Информации о пострадавших в результате стрельбы нет. Позже выяснилось, что подозреваемый в нападении на синагогу недавно потерял родных: они погибли в ходе ударов Израиля по Ливану.
10 марта неизвестный также открыл стрельбу около здания консульства США в Торонто. В результате произошедшего никто не пострадал. На месте случившегося были обнаружены около десяти гильз.