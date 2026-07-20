Певец Лев Лещенко рассказал, за кого болел в финале ЧМ-2026

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили в свою очередь отмечал, что на чемпионате мира поддерживал команды из небольших государств и не болел за грандов. Он также сообщал, что в финале не собирался поддерживать ни Испанию, ни Аргентину. При этом он пожелал, чтобы карьера Месси «была увенчана второй медалью чемпиона мира».