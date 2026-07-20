Певец Лев Лещенко рассказал, за кого болел в финале ЧМ-2026

В финальном матче чемпионата мира по футболу певец Лев Лещенко болел за сборную Аргентины. Об этом он рассказал в эфире Радио РБК.
Он также назвал капитана команды Лионеля Месси уникальным футболистом.
«Прагматичная игра была на удержание счета. Испания выглядела предпочтительнее, несмотря на то, что я болел за Аргентину. Потому что в целом просто мне очень нравится Месси», — сказал артист.
Несмотря на это, исход игры не расстроил Лещенко: «Не расстроился, нет. Это футбол. Я бы расстроился, если бы Россия проиграла».
Лев Лещенко является болельщиком ФК «Динамо» и входит в консультативный совет клуба.
Сборная Испании стала чемпионом мира 2026 года, обыграв в финале команду Аргентины. Встреча завершилась со счетом 1:0 в дополнительное время.
Испания во второй раз в истории стала победителем чемпионата мира, повторив свой успех 2010 года.
Ранее актер Сергей Светлаков рассказал Радио РБК, что ему тяжело определиться с симпатиями в финале чемпионата мира по футболу 2026 года, поскольку ему нравятся оба финалиста.
Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили в свою очередь отмечал, что на чемпионате мира поддерживал команды из небольших государств и не болел за грандов. Он также сообщал, что в финале не собирался поддерживать ни Испанию, ни Аргентину. При этом он пожелал, чтобы карьера Месси «была увенчана второй медалью чемпиона мира».
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