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Федеральный суд приостановил слияние Paramount и Warner Bros. Discovery

Федеральный суд временно заблокировал сделку по слиянию Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery, стоимость которой оценивается в $110 млрд, сообщает NBC News. Соответствующий судебный запрет был выдан по запросу коалиции из 12 генеральных прокуроров штатов, требующих остановить объединение двух крупнейших медиакорпораций.

Федеральный суд временно заблокировал сделку по слиянию Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery, стоимость которой оценивается в $110 млрд, сообщает NBC News. Соответствующий судебный запрет был выдан по запросу коалиции из 12 генеральных прокуроров штатов, требующих остановить объединение двух крупнейших медиакорпораций.

В иске, поданном 13 июля под руководством генерального прокурора Калифорнии Роба Бонты, утверждается, что слияние «уничтожит конкуренцию» в Голливуде. В 38-страничной жалобе отмечается, что сделка нарушает антимонопольное законодательство и приведет к росту цен, снижению качества и сокращению объема контента, что негативно скажется как на кинотеатрах, так и на зрителях по всей стране.

Текущий ограничительный приказ действует в течение 14 дней. Слушание по ходатайству о предварительном судебном запрете, которое может заморозить сделку на все время судебного разбирательства, назначено на 3 августа.