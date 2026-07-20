Китайцы готовят к возвращению легенды Nokia Lumia

Китайские разработчики намерены выкупить товарный знак и патенты у Microsoft. Руководство HMD Global стремится заполучить известный бренд ещё с 2018 года. Представители корпорации уже делали несколько попыток установить контроль над маркой. Однако прошлые переговоры завершались неудачей.