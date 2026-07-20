Следствие попросило заочно арестовать экс-главу «Росспиртпрома»

«Росспиртпром» был создан в 2000 году для объединения государственных пакетов акций спиртовых и ликеро-водочных предприятий. Первым руководителем холдинга стал Сергей Зивенко. В 2024 году государство продало 100% акций компании на аукционе за 8,3 млрд руб. После ухода из «Росспиртпрома» Зивенко занимался алкогольным бизнесом. Ему принадлежал водочный бренд «Гжелка», права на который он приобрел у московского завода «Кристалл» в 2002 году. В 2017 году предприниматель предпринимал попытку вернуть марку на российский рынок.