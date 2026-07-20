Следствие попросило заочно арестовать экс-главу «Росспиртпрома»

Следствие попросило суд заочно арестовать бывшего руководителя «Росспиртпрома» Сергея Зивенко по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, следует из карточки дела Нагатинского районного суда от 17 июля. Два источника РБК в правоохранительных органах подтвердили, что речь идет о бывшем руководителе «Росспиртпрома».
Он объявлен в федеральный розыск.
Зивенко вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России). Подробности обвинения в карточке дела не приводятся. Дата рассмотрения ходатайства пока не назначена.
В базе розыска он указан как разыскиваемый по статье Уголовного кодекса. Решение о заочном аресте может стать основанием для объявления обвиняемого в международный розыск.
«Росспиртпром» был создан в 2000 году для объединения государственных пакетов акций спиртовых и ликеро-водочных предприятий. Первым руководителем холдинга стал Сергей Зивенко. В 2024 году государство продало 100% акций компании на аукционе за 8,3 млрд руб. После ухода из «Росспиртпрома» Зивенко занимался алкогольным бизнесом. Ему принадлежал водочный бренд «Гжелка», права на который он приобрел у московского завода «Кристалл» в 2002 году. В 2017 году предприниматель предпринимал попытку вернуть марку на российский рынок.
В 2021 году в розыск объявляли и других бывших руководителей и владельцев бизнеса на алкогольном рынке. Экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян был заочно арестован по делу о выводе средств из ОФК Банка. В марте 2026 года суд заочно приговорил его к 12 годам колонии за хищение 33 млрд руб. Черногория, где Чуяна задерживали, отказалась выдать его России.
В розыске также находился основатель алкогольного холдинга Global Spirits, выпускавшего водку «Хортиця», Евгений Черняк. Следственный комитет обвиняет его в финансировании терроризма. В мае 2026 года Черняка заочно приговорили к 14 годам лишения свободы.