Автоэксперт Славнов рассказал, почему тень не спасает автомобиль в жару

Он рассказал, что тень помогает сохранить лакокрасочное покрытие и немного уменьшает температуру в салоне, однако полностью остановить нагрев она не может. Славнов также отметил, что приоткрытое окно также может не спасти находящихся внутри людей или животных, так как водитель может задержаться по непредвиденным причинам.