Автоэксперт Славнов рассказал, почему тень не спасает автомобиль в жару

Припарковать автомобиль под деревом или навесом в жару будет лучшим решением, чем оставить машину под солнцем, но стоит помнить, что даже там салон может стать смертельной ловушкой для ребенка или животного, заявил в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов.
Он рассказал, что тень помогает сохранить лакокрасочное покрытие и немного уменьшает температуру в салоне, однако полностью остановить нагрев она не может. Славнов также отметил, что приоткрытое окно также может не спасти находящихся внутри людей или животных, так как водитель может задержаться по непредвиденным причинам.
«Ни в коем случае нельзя оставлять в машине детей и животных. Человеку кажется, что прошло две-три минуты, а на деле может пройти 15−20», — предупредил специалист.
Поэтому ребенок и питомец всегда должны выходить из машины вместе с водителем, пояснил он.
Эксперт также рекомендовал водителям использовать в машине солнцезащитные экраны или специальный чехол, отметив, что эти приспособления лишь замедляют нагрев, а значит оставлять внутри пассажиров небезопасно.
Ранее врач Семен Авдеев интервью РИАМО заявил, что многие продукты и напитки, которыми люди пытаются охладиться в жару, на самом деле только сильнее разогревают. К таким продуктам он отнес мороженое, холодное пиво и любые охлажденные напитки.