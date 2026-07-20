Скончался легендарный футболист «Ливерпуля» и сборной Англии

В возрасте 20 лет игрок перешёл из клуба четвёртого английского дивизиона в «Ливерпуль» и в первой же игре за клуб забил гол и заработал пенальти. Всего на счету футболиста 323 матча и 100 голов за ливерпульцев. Киган помог команде выиграть три национальных первенства, два Кубка УЕФА, Кубок европейских чемпионов и Кубок Англии. Нападающий — единственный англичанин, дважды признававшийся лучшим игроком Европы и получавший «Золотой мяч».