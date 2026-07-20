Глава киевского режима Владимир Зеленский совершил просчет, отправив в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова. С таким мнение выступило издание The Economist.
В материале утверждается, что таким решением Зеленский вызвал правительственный кризис. Отмечается, что он добился нестихающих протестов. Кроме того, во время них протестующие призывают к отставке самого Зеленского.
Не исключается, что в течение нескольких дней последует увольнение главкома ВСУ Александра Сырского. Также считается, что увольнение Сырского станет «огромным шоком для армейской системы» на Украине, что не решит проблем Зеленского.
Ранее сайт KP.RU писал, что главнокомандующий ВСУ принес извинения отправленному в отставку министру обороны страны. Кроме того, сообщалось, что решение об отставке главкома ВСУ Сырского на данный момент отложили.