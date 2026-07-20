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Bloomberg: Главкомом ВСУ может стать командующий Объединенными силами Драпатый

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность назначения командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины Михаила Драпатого на должность главнокомандующего ВСУ, которую сейчас занимает Александр Сырский. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность назначения командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины Михаила Драпатого на должность главнокомандующего ВСУ, которую сейчас занимает Александр Сырский. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, Драпатый является одним из главных претендентов на эту должность. При этом источники отметили, что окончательное кадровое решение еще не принято, а в расширенный список кандидатов, помимо него, входят еще около десяти человек, говорится в материале.

По всей Украине проходят митинги после решения президента Владимира Зеленского отправить в отставку главу Министерства обороны Михаила Федорова. Он объяснил это «провалом реформы военкоматов» и предложил на пост действующего главу МВД страны Игоря Клименко.

Однако в Раде сообщили, что тот отказался. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, с чем связаны кадровые перестановки в правительстве Украины и планируется ли массовая мобилизация в стране в ближайшее время.

Сам Федоров подвел итоги своей работы в ведомстве, перечислив как реализованные проекты, так и задачи, которые не удалось выполнить. Он также отметил, что планирует и в дальнейшем заниматься развитием военных инноваций, но уже вне рамок министерства.

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