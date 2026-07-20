The Guardian опубликовал рецепт русского салата с репой и каперсами

Британская газета The Guardian опубликовала рецепт «русского салата» с необычным набором ингредиентов. В блюдо предложили добавить каперсы, репу и стручковую фасоль.
Вместо вареной колбасы или мяса авторы рецепта рекомендуют использовать ветчину либо прессованный язык. Заправлять салат предлагается домашним майонезом с дижонской горчицей и арахисовым маслом.
Как сообщило СМИ, необычный вариант блюда заинтересовал пользователей, а сам рецепт вошел в тренды в Великобритании.
Ранее aif.ru публиковал классический рецепт «Оливье по-московски». В его состав входят картофель, морковь, мясо, яйца и майонез.