Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: на Украине протесты из-за отставки министра обороны охватили 12 городов

Во многих из них сотни митингующих выходят на протест уже пятый день подряд.

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Протесты из-за отставки министра обороны Михаила Федорова охватили не менее 12 городов Украины, следует из подсчетов ТАСС.

По состоянию на вечер понедельника митинги, помимо Киева, проходят в Одессе и Николаеве на юге страны, в Сумах и Чернигове на севере, а также в Ивано-Франковске, Луцке, Львове и Тернополе на западе. Кроме того, акции протеста проводятся в Днепропетровске, Харькове и подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Во многих городах сотни митингующих выходят на протест уже пятый день подряд. В частности, в Киеве к началу акции собралось около 500 человек.

14 июля Федоров был смещен с поста министра обороны в том числе из-за конфликта с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. 16 июля в украинских городах начались акции протеста против отставки Федорова. Постепенно протестующие начали требовать не только вернуть Федорова, но и уволить Сырского.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше