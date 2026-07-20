ТАСС: на Украине протесты из-за отставки министра обороны охватили 12 городов

По состоянию на вечер понедельника митинги, помимо Киева, проходят в Одессе и Николаеве на юге страны, в Сумах и Чернигове на севере, а также в Ивано-Франковске, Луцке, Львове и Тернополе на западе. Кроме того, акции протеста проводятся в Днепропетровске, Харькове и подконтрольном Киеву городе Запорожье.