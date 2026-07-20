ТАСС: на Украине протесты из-за отставки министра обороны охватили 12 городов

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Протесты из-за отставки министра обороны Михаила Федорова охватили не менее 12 городов Украины, следует из подсчетов ТАСС.
По состоянию на вечер понедельника митинги, помимо Киева, проходят в Одессе и Николаеве на юге страны, в Сумах и Чернигове на севере, а также в Ивано-Франковске, Луцке, Львове и Тернополе на западе. Кроме того, акции протеста проводятся в Днепропетровске, Харькове и подконтрольном Киеву городе Запорожье.
Во многих городах сотни митингующих выходят на протест уже пятый день подряд. В частности, в Киеве к началу акции собралось около 500 человек.
14 июля Федоров был смещен с поста министра обороны в том числе из-за конфликта с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. 16 июля в украинских городах начались акции протеста против отставки Федорова. Постепенно протестующие начали требовать не только вернуть Федорова, но и уволить Сырского.