В СПЧ заявили о невыплатах жертвам мошенников

Как отметила госпожа Меркачева, в СПЧ насчитали пять системных сбоев, из-за которых жертвы мошенников не могут получить выплаты. Первый сбой — загруженность приставов превышает норму в 19 раз. Кроме того, по значительной части таких дел арест на счета накладывают несвоевременно. Злоумышленники успевают перевести деньги в криптовалюту или в офшоры. Третья проблема — «безфигурантные» дела. Четвертая — в российском праве нет механизма для ареста криптовалюты, которую часто используют в мошеннических схемах. Пятый сбой — нехватка юридической помощи для потерпевших.