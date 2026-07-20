Ребенок получил травму из-за падения сиденья унитаза на круизном лайнере

По словам родителей, из-за сильной качки сиденье унитаза внезапно упало, что привело к тупой травме гениталий и кровотечению у ребенка. Судовой врач оказал ему первую помощь. Семья подала иск к организаторам круиза, утверждая, что конструкция была неисправна, не имела амортизаторов, а предупреждающие знаки об опасности в туалете отсутствовали.