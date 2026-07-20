Ребенок получил травму из-за падения сиденья унитаза на круизном лайнере

Трехлетний мальчик получил серьезную травму во время круиза на лайнере Spectrum of the Seas компании Royal Caribbean. Инцидент произошел в июне на пятидневном маршруте из Шанхая в южнокорейский Инчхон.
По словам родителей, из-за сильной качки сиденье унитаза внезапно упало, что привело к тупой травме гениталий и кровотечению у ребенка. Судовой врач оказал ему первую помощь. Семья подала иск к организаторам круиза, утверждая, что конструкция была неисправна, не имела амортизаторов, а предупреждающие знаки об опасности в туалете отсутствовали.
Представители Royal Caribbean отвергают обвинения в нарушении правил безопасности. В компании заявили, что оборудование прошло проверку и было полностью исправно, а падение сиденья, по их версии, могло быть вызвано случайным касанием со стороны матери ребенка, передает The Standard.
Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из греческих Салоников в немецкий Мемминген, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за поврежденного иллюминатора. Пассажира, сидевшего у окна, по плечи затянуло в образовавшийся проем.