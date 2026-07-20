Глава аппарата Пашиняна Арутюнян решил покинуть пост по собственному желанию

Помимо этого, в Азербайджане судят бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Его обвинили в 46 различных преступлениях, в том числе в терроризме и незаконном пересечении границы. В Армении его считают видным политиком, а в России — влиятельным бизнесменом и сооснователем школы «Сколково». Чем еще известен Варданян и в чем его обвиняют — в материале «Вечерней Москвы».