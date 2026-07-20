Глава аппарата Пашиняна Арутюнян решил покинуть пост по собственному желанию

Глава аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна Араик Арутюнян принял решение уйти с должности по собственному желанию. Об этом сообщает онлайн-издание armlur.am со ссылкой на свои источники.
— Руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян написал заявление об освобождении от занимаемой должности, — говорится в материале.
При этом издание отмечает, что Арутюнян не подал заявление о самоотводе в связи с отказом от депутатского мандата в новом парламенте.
В феврале Бакинский военный суд приговорил Араика Арутюняна к пожизненному лишению свободы. Арутюнян занимал должность президента Нагорного Карабаха с 2020 по 2023 год. Власти Азербайджана обвинили политика в совершении военных преступлений, среди которых геноцид, терроризм, насильственный захват и удержание власти, а также многое другое.
Помимо этого, в Азербайджане судят бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Его обвинили в 46 различных преступлениях, в том числе в терроризме и незаконном пересечении границы. В Армении его считают видным политиком, а в России — влиятельным бизнесменом и сооснователем школы «Сколково». Чем еще известен Варданян и в чем его обвиняют — в материале «Вечерней Москвы».