Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава аппарата Пашиняна Арутюнян решил покинуть пост по собственному желанию

Глава аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна Араик Арутюнян принял решение уйти с должности по собственному желанию. Об этом сообщает онлайн-издание armlur.am со ссылкой на свои источники.

Глава аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна Араик Арутюнян принял решение уйти с должности по собственному желанию. Об этом сообщает онлайн-издание armlur.am со ссылкой на свои источники.

— Руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян написал заявление об освобождении от занимаемой должности, — говорится в материале.

При этом издание отмечает, что Арутюнян не подал заявление о самоотводе в связи с отказом от депутатского мандата в новом парламенте.

В феврале Бакинский военный суд приговорил Араика Арутюняна к пожизненному лишению свободы. Арутюнян занимал должность президента Нагорного Карабаха с 2020 по 2023 год. Власти Азербайджана обвинили политика в совершении военных преступлений, среди которых геноцид, терроризм, насильственный захват и удержание власти, а также многое другое.

Помимо этого, в Азербайджане судят бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Его обвинили в 46 различных преступлениях, в том числе в терроризме и незаконном пересечении границы. В Армении его считают видным политиком, а в России — влиятельным бизнесменом и сооснователем школы «Сколково». Чем еще известен Варданян и в чем его обвиняют — в материале «Вечерней Москвы».

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше