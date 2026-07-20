Суд отказал удовлетворить ходатайство следствия об отстранении от должности директора нацпарка «Куршская коса» Калины

Среди основных причин, на которые указал суд: следствие длится более шести месяцев, основной массив доказательств изъят, в том числе по месту работы обвиняемого, допрошены почти все свидетели по делу. Также следователь в заседании сообщил, что в ходе допросов свидетели не говорили о каком-либо давлении на них со стороны Калины.