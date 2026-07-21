Витязево лидирует по восстановлению турпотока на юге России

По данным аналитиков, Витязево стало лидером Южного федерального округа по темпам восстановления турпотока после возобновления работы пляжей, которые в прошлом сезоне были закрыты. Значительный рост бронирований зафиксирован и в других курортных зонах: в Анапе он составил 66%, в Дивноморском — 55%, в Сукко — 28%, а в Архипо-Осиповке — 19%.