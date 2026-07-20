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Жителя Нижегородской области задержали за попытку сжечь жену

Житель Нижегородской области задержан за попытку заживо сжечь жену.

Источник: РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июл — РИА Новости. Житель Нижегородской области подозревается в покушении на убийство с особой жестокостью после того, как он пытался поджечь свою супругу, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По версии следствия, 18 июля подозреваемый, находясь в доме на улице Комарова в рабочем поселке Балахнинского округа, в ходе ссоры облил свою супругу и жилое помещение легковоспламеняющейся жидкостью, после чего пытался поджечь зажигалкой.

«Довести свой преступный умысел на убийство жены подозреваемый не смог, поскольку его действия были пресечены находившимися в доме знакомыми», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью).

«Мужчина задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — подчеркивается в сообщении регионального СУСК.