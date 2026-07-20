Жителя Нижегородской области задержали за попытку сжечь жену

По версии следствия, 18 июля подозреваемый, находясь в доме на улице Комарова в рабочем поселке Балахнинского округа, в ходе ссоры облил свою супругу и жилое помещение легковоспламеняющейся жидкостью, после чего пытался поджечь зажигалкой.