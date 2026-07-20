Ким: WB представит обновлённый статус выплат за поврежденные при теракте товары

Компания Wildberries в скором времени представит обновленный статус по выплатам за товары, которые были повреждены при атаке ВСУ в Электростали. Об этом заявила глава компании Татьяна Ким.
Wildberries также начала осуществлять первые выплаты семьям сотрудникам компании, которые погибли или находятся в тяжелом состоянии в результате атаки.
Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.Читать дальше