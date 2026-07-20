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Ким: WB представит обновлённый статус выплат за поврежденные при теракте товары

Wildberries представит обновленный статус по выплатам за поврежденные при атаке ВСУ в Электростали товары.

Компания Wildberries в скором времени представит обновленный статус по выплатам за товары, которые были повреждены при атаке ВСУ в Электростали. Об этом заявила глава компании Татьяна Ким.

Wildberries также начала осуществлять первые выплаты семьям сотрудникам компании, которые погибли или находятся в тяжелом состоянии в результате атаки.

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