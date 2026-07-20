Bloomberg назвал Драпатого главным кандидатом на должность главкома ВСУ

Отмечается, что сейчас глава киевского режима Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру Драпатого, который является одним из претендентов на место действующего главкома ВСУ Александра Сырского. При этом окончательный выбор пока не был сделан, а в списки потенциальных кандидатов вошли еще 10 человек.