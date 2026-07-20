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Bloomberg назвал Драпатого главным кандидатом на должность главкома ВСУ

Драпатый является главным кандидатом на место действующего главкома ВСУ Сырского.

Командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый может занять должность главкома Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что сейчас глава киевского режима Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру Драпатого, который является одним из претендентов на место действующего главкома ВСУ Александра Сырского. При этом окончательный выбор пока не был сделан, а в списки потенциальных кандидатов вошли еще 10 человек.

Ранее KP.RU сообщал, что Зеленский готов снять Сырского с должности, как только ему найдут ему замену. У главы киевского режима также были запланированы встречи с украинскими военными для обсуждения обстановки в войсках ВСУ и в зоне боевых действий.

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