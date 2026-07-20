Знаменитый музей празднует юбилей

21 июля в собрании — более 260 000 произведений 17−21 веков: от шедевров народных промыслов до смелых экспериментов современных дизайнеров.
В коллекции — работы Михаила Врубеля, Александра Головина, Веры Мухиной, мастеров Федоскина, Палеха, Мстеры и многих других представителей русского изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Шедеврами коллекции являются предметы, которые были созданы в знаменитых художественных школах — Абрамцево и Талашкино.
До конца года в музее откроется пять знаковых выставок. В их числе проект «Врубель. Рождение нового искусства» и «Шито-вышито. Традиционная вышивка и актуальное искусство». Также мы сейчас готовим выставку «Имя моды. Надежда Ламанова» к 165-летию со дня рождения модельера. Еще проводим V Конкурс-биеннале предметного дизайна «Придумано и сделано в России». Флагманским проектом осени станет выставка «Маленькое черное платье. Из личного собрания Эвелины Хромченко».