Знаменитый музей празднует юбилей

До конца года в музее откроется пять знаковых выставок. В их числе проект «Врубель. Рождение нового искусства» и «Шито-вышито. Традиционная вышивка и актуальное искусство». Также мы сейчас готовим выставку «Имя моды. Надежда Ламанова» к 165-летию со дня рождения модельера. Еще проводим V Конкурс-биеннале предметного дизайна «Придумано и сделано в России». Флагманским проектом осени станет выставка «Маленькое черное платье. Из личного собрания Эвелины Хромченко».