Психиатр Касперович объяснила, по каким симптомам определяют СДВГ

Она назвала ошибкой считать забывчивость или прокрастинацию признаком расстройства, так как диагноз никогда не ставится по одному симптому. Стоит помнить, что современный образ жизни — уведомления, короткие видео, привычка переключаться между десятками задач — также снижают способность удерживать внимание и делает людей рассеянными. Но это не значит, что у миллионов людей появилось расстройство, пояснила Касперович.