Психиатр Касперович объяснила, по каким симптомам определяют СДВГ

Сегодня синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) люди стали объяснять любые трудности, однако часто симптомы заболевания путают с последствиями стресса, недосыпа, выгорания или информационной перегрузки, заявила в интервью «Газете.Ru» психиатр-нарколог Мария Касперович.
«Сегодня каждый жалуется на концентрацию. Но между фразой “мне сложно сосредоточиться” и диагнозом — огромная дистанция. Самостоятельно поставить диагноз по роликам в интернете невозможно», — подчеркнула эксперт.
Она назвала ошибкой считать забывчивость или прокрастинацию признаком расстройства, так как диагноз никогда не ставится по одному симптому. Стоит помнить, что современный образ жизни — уведомления, короткие видео, привычка переключаться между десятками задач — также снижают способность удерживать внимание и делает людей рассеянными. Но это не значит, что у миллионов людей появилось расстройство, пояснила Касперович.
По ее словам, при настоящем СДВГ симптомы проявляются системно и сопровождают человека с детства. Психиатр отметила, что если сложности с концентрацией наблюдаются много лет и влияют на качество жизни, то стоит обратиться к специалисту для постановки диагноза.
Руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук Сергей Ениколопов считает, что СДВГ стал модным диагнозом, который люди стали ставить себе сами. Однако пациентам необходимо обратиться к врачу, чтобы тот либо подтвердил диагноз и разобрался с проблемой, либо, наоборот, отрезвил человека, рассказал он в интервью НСН.
Ранее психолог Мария Сафонова интервью NEWS.ru рекомендовала для снижения уровня тревожности и переключения внимания с негатива на позитив рекомендовала вести дневник приятных событий.