Прокуратура попросила ужесточить условный срок для Митрошиной

Прокуратура обжаловала приговор Тверского суда Москвы блогеру Александре Митрошиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката блогера Михаил Юсупов.
Тверской районный суд Москвы ранее назначил Митрошиной три года лишения свободы условно.
«Прокуратура подала жалобу на мягкое решение», — сообщил адвокат.
По его словам, что сторона защиты также обжаловала приговор. При этом на данный момент не готова говорить о деталях своей жалобы.
Сайт KP.RU ранее писал, что защита блогера Александры Митрошиной обжаловала приговор по делу о легализации денег.
Напомним, 18 июня суд признал Митрошину виновной в легализации денег в особо крупном размере. Также ей назначили штраф в размере 900 тысяч рублей.