Жулин: Петросян могла покинуть группу Тутберидзе из-за Трусовой

— Все эти истории заканчиваются одинаково. Уходят из группы с сильной соперницей, в данном случае с Трусовой. Но это только мое мнение. Внутренней ситуации я не знаю. Предполагаю логически. На моей памяти лишь Алексей Ягудин уходил из сильной группы с Евгением Плющенко и Алексеем Урмановым и выиграл Олимпиаду, — передает слова тренера ТАСС.