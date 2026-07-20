Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жулин: Петросян могла покинуть группу Тутберидзе из-за Трусовой

Заслуженный тренер России Александр Жулин предположил, что фигуристка Аделия Петросян могла покинуть группу Этери Тутберидзе из-за высокой внутренней конкуренции. 20 июля спортсменка официально объявила о своем уходе из коллектива.

Заслуженный тренер России Александр Жулин предположил, что фигуристка Аделия Петросян могла покинуть группу Этери Тутберидзе из-за высокой внутренней конкуренции. 20 июля спортсменка официально объявила о своем уходе из коллектива.

Специалист отметил, что наличие в команде сильной соперницы, такой как серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова (Игнатова), часто становится решающим фактором для перехода в другую группу. По мнению Жулина, подобные истории в фигурном катании обычно заканчиваются именно так.

— Все эти истории заканчиваются одинаково. Уходят из группы с сильной соперницей, в данном случае с Трусовой. Но это только мое мнение. Внутренней ситуации я не знаю. Предполагаю логически. На моей памяти лишь Алексей Ягудин уходил из сильной группы с Евгением Плющенко и Алексеем Урмановым и выиграл Олимпиаду, — передает слова тренера ТАСС.

Петросян с большим трудом переживала разочарование из-за своего выступления на Олимпийских играх. Спортсменка поделилась, что прошла через несколько этапов эмоционального восстановления — от досады до полного принятия итогового результата.