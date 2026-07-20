Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Смоленске впервые проходит всероссийский слет многодетных семей

Мероприятие приурочено ко Дню многодетной семьи.

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Пятый Всероссийский слет многодетных семей впервые стартовал в Смоленске, мероприятие проходит в штабе общественной поддержки «Единой России», сообщил губернатор региона Василий Анохин в «Максе».

По его данным, в Смоленске приехали 50 участников слета — представители многодетных семей и руководители общественных организаций, занимающихся поддержкой многодетных семей из Тывы, Москвы, Санкт-Петербурга, Калужской, Рязанской, Нижегородской, Московской областей и других регионов. «Главная цель слета — обмен лучшими социальными практиками, укрепление семейных традиций и формирование позитивного образа многодетной семьи», — отметил Анохин.

Отмечено, что мероприятие приурочено ко Дню многодетной семьи, который был учрежден по инициативе правительства области и митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора, а также поддержан депутатами областной думы. «С 20 по 22 июля Смоленск стал центром притяжения для родителей со всей страны. В этом году слет впервые проходит в нашем городе — и это символично. В 2026 году Смоленск носит звание Молодежной столицы России, и для нас важно, чтобы молодые семьи чувствовали себя здесь уверенно», — отметил Анохин.

Он сообщил, что центральным событием станет областной фестиваль «Семья в сердце Молодежной столицы» на Массовом поле в Лопатинском саду областного центра. Для жителей и гостей города пройдут концертная программа, мастер-классы, спортивные старты, тренинги и встречи с интересными людьми. Завершится слет 22 июля круглым столом «Большая семья — большие возможности» в молодежном центре «Пушкинский».

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше