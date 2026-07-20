NRK: Норвегия не может вернуть оленей, которые сбежали на территорию России

— Примерно 30 норвежских оленей пересекли границу с Россией. Владельцам оленей отказано в получении визы в Россию, чтобы они могли забрать своих оленей. В 2024 году от Норвегии потребовали около 47 миллионов крон в счет компенсации ущерба, — говорится в материале.