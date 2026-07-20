Полный бак энергии: устойчивость транспортной системы могут обеспечить альтернативные виды топлива

— Диверсификация важна в любом направлении деятельности, в том числе и в транспортной сфере. И сегодня работу по внедрению транспорта на альтернативных источниках энергии необходимо вести ускоренными темпами. Условия и необходимый правовой задел для этого созданы, производственные мощности для реализации новых проектов тоже достаточны. Хочу отметить, что уже пять лет реализуется Концепция по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года. В ее рамках предполагается создание в России производственной базы для выпуска электротранспортных средств, вывод на рынок автомобилей с новыми свойствами в сфере электродвижения, стимуляция спроса и развитие электрозарядной инфраструктуры. В рамках первого этапа, рассчитанного на период 2021—2024 годов, планировалось выпустить не менее 25 000 электротранспортных средств, а к 2030 году объем выпуска должен был составить не менее 10 процентов электромобилей от общего объема производства транспортных средств. К сожалению, темпы развития отрасли пока отстают от плановых. Хотя, с другой стороны, это формирует пространство роста для отечественных производителей на втором этапе.