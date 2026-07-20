Wildberries начал первые выплаты семьям погибших из-за атаки ВСУ

Также она сообщила, что компания изменила правила на логистических объектах при нештатных ситуациях. Ким отметила, что безопасность является приоритетом. Кроме того, компания Wildberries в скором времени представит обновленный статус по выплатам за товары, которые были повреждены при атаке ВСУ в Электростали.