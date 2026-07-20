Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Wildberries начал первые выплаты семьям погибших из-за атаки ВСУ

Ким сообщила о начале выплат семьям погибших и пострадавшим.

Источник: Комсомольская правда

Wildberries начал первые выплаты семьям погибших и пострадавшим в тяжелом состоянии в результате атаке ВСУ в Электростали. Об этом сообщила глава компании Татьяна Ким в своем заявлении в соцсетях.

«Мы продолжаем следить за состоянием пострадавших и желаем им здоровья. Очень надеюсь, что скоро они поправятся. Сегодня мы начали первые выплаты семьям погибших и пострадавшим в тяжелом состоянии», — заявила Ким.

Также она сообщила, что компания изменила правила на логистических объектах при нештатных ситуациях. Ким отметила, что безопасность является приоритетом. Кроме того, компания Wildberries в скором времени представит обновленный статус по выплатам за товары, которые были повреждены при атаке ВСУ в Электростали.

Ранее об атаках ВСУ на склады Wildberries высказались в Совете федерации. Там подчеркнули, что РФ готовит серьезный ответ киевскому режиму.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше