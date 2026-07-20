Wildberries начал первые выплаты семьям погибших из-за атаки ВСУ

Wildberries начал первые выплаты семьям погибших и пострадавшим в тяжелом состоянии в результате атаке ВСУ в Электростали. Об этом сообщила глава компании Татьяна Ким в своем заявлении в соцсетях.
«Мы продолжаем следить за состоянием пострадавших и желаем им здоровья. Очень надеюсь, что скоро они поправятся. Сегодня мы начали первые выплаты семьям погибших и пострадавшим в тяжелом состоянии», — заявила Ким.
Также она сообщила, что компания изменила правила на логистических объектах при нештатных ситуациях. Ким отметила, что безопасность является приоритетом. Кроме того, компания Wildberries в скором времени представит обновленный статус по выплатам за товары, которые были повреждены при атаке ВСУ в Электростали.
Ранее об атаках ВСУ на склады Wildberries высказались в Совете федерации. Там подчеркнули, что РФ готовит серьезный ответ киевскому режиму.