Лувр создаст охраняемое помещение для показа драгоценностей

ПАРИЖ, 20 июля. /ТАСС/. Драгоценные украшения, долгое время выставлявшиеся в Галерее Аполлона в Лувре, будут экспонироваться в специально оборудованном для них помещении. Усиление мер безопасности связано с произошедшим в 2025 году ограблением, заявил директор музея Кристоф Лерибо.
«Мы собираемся оборудовать защищенное помещение — хранилище без окон — в другом месте музея. Это очень масштабные работы, но нужно найти идеальное место и обеспечить финансирование», — сказал он газете Le Parisien. Также Лерибо пообещал установить новые камеры по всему музею и усилить меры безопасности.
Директор Лувра рассчитывает экспонировать в этом зале корону императрицы Евгении (жены Наполеона III), сильно поврежденную во время ограбления Лувра. Он сообщил, что ее реставрация продолжается, но выразил уверенность в том, что это ювелирное изделие в конечном счете станет «еще более знаменитым, чем раньше», сравнив ее с похищенной в 1911 году «Джокондой» («Мона Лиза») Леонардо да Винчи.
Также планируется вернуть парадный вид Галерее Аполлона, откуда в октябре 2025 года были похищены драгоценности. Лерибо отметил, что зал декорировали одни из лучших французских деятелей искусства — от Шарля Лебрюна (1619−1690) до Эжена Делакруа (1798−1863). «Мы хотим, чтобы посетители воспринимали этот зал как самое роскошное помещение Лувра и смогли хоть немного ощутить дворцовую атмосферу, скрытую за антуражем музея», — пояснил он.
Реновация и плата за «Джоконду».
Директор музея намерен продолжить согласованный еще при его предшественнице план реновации музея, который среди прочего предполагает создание дополнительного входа. Он заявил о планах заменить систему кондиционирования, чтобы избежать необходимости закрывать залы для посетителей, как это происходило во время недавних периодов жары. Также директор Лувра рассказал, что сотрудники переезжают из офисов, расположенных в крыле на набережной Сены, где наблюдаются проблемы с отоплением, кондиционерами и протечки. «Эти работы не бросаются в глаза, но они необходимы и стоят очень дорого», — пояснил собеседник издания.
Лерибо анонсировал введение дополнительной платы за просмотр одного из главных экспонатов музея — картины «Джоконда» Леонардо да Винчи. «Есть билет для посещения всего музея. Но тем, кто захочет посмотреть “Джоконду”, нужно будет доплатить несколько евро», — пояснил он. Также директор музея рассказал, что в рамках реновации планирует перенести картину в другой зал, чтобы не затмевать работы других художников и оптимизировать потоки посетителей.
На воплощение всех изменений Лерибо отвел 15 лет. При этом в ближайший год ему потребуется привлечь для этих целей 360 млн евро из средств меценатов. Общая же стоимость проекта реновации, как сообщалось ранее, может превысить 1 млрд евро. «Если наши будущие руководители не поддержат проект нового Лувра, нам однажды придется его закрыть. Условия работы и посещения станут просто ужасными, и музей утратит привлекательность», — заключил он.
Ограбление Лувра.
19 октября 2025 года четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых — корону императрицы Евгении, инкрустированную 1 354 бриллиантами, — выронили при побеге. Стоимость похищенных украшений оценивается в 88 млн евро. Прокурор Парижа Лор Беко допустила, что заказчиками могли быть иностранцы. Расследованием этого ограбления занимаются более 100 следователей, однако никаких следов похищенного пока обнаружить не удалось.
25 октября двое подозреваемых были задержаны, один из них пытался вылететь в Алжир. Как сообщила Беко, во время допроса они «частично признали» свое участие в ограблении. В течение ноября было произведено еще несколько задержаний, к настоящему моменту все четверо предполагаемых непосредственных участников ограбления находятся под стражей. По предварительным данным, никто из них не относится к опытным грабителям и «не связан с верхушкой преступной иерархии».