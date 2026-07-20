Лувр создаст охраняемое помещение для показа драгоценностей

Директор музея намерен продолжить согласованный еще при его предшественнице план реновации музея, который среди прочего предполагает создание дополнительного входа. Он заявил о планах заменить систему кондиционирования, чтобы избежать необходимости закрывать залы для посетителей, как это происходило во время недавних периодов жары. Также директор Лувра рассказал, что сотрудники переезжают из офисов, расположенных в крыле на набережной Сены, где наблюдаются проблемы с отоплением, кондиционерами и протечки. «Эти работы не бросаются в глаза, но они необходимы и стоят очень дорого», — пояснил собеседник издания.