«Джанго» непревзойденный

Спецкор «Вечерней Москвы» выяснил, как штурмовик 291-го мотострелкового полка 42-й дивизии группировки войск «Днепр» после 28 осколков сел за пульт FPV-дрона и не позволил врагу сделать ни шага в Запорожье.
В 2024 году в степи под Ореховом трое наших бойцов ползли к опорному пункту ВСУ из трех-четырех человек. «Джанго» шел в головной тройке. Вторая группа ждала позади, чтобы при необходимости поддержать или прикрыть отход.
— Как только дошли — сразу бой. Там все просто полетело, — говорит он.
Снаряды рвали землю совсем рядом. Артиллерия противника била по своим же позициям. С неба сыпались сбросы, визжали FPV. Воздух стал густым от пыли и пороха. «Джанго» помнит, как в какой-то момент все слилось в один сплошной грохот. А потом — удар, 28 осколков, перебитая рука, осколок, который остановился в миллиметре от сонной артерии. Однако он еще четыре дня держался на позиции.
Опорник взяли. Пулеметную точку погасили.
А потом был госпиталь. Нога давала сбои, рука слушалась через силу. И в один из таких дней товарищ сел рядом и сказал просто: «Пока ты лежишь, пройди курсы на оператора дронов».
Сначала предлагали коптеры. «Джанго» выбрал FPV, потому что там ты уже не просто управляешь машиной. Ты сам становишься ею. Поражаешь цели противника максимально эффективно и при этом помогаешь своим ребятам продвигаться дальше.
Он помнит цену каждого метра, который когда-то проползал под огнем. И теперь эти метры он отвоевывает по-другому — быстро, жестко, без права на ошибку.
Каждый день для «Джанго» начинается одинаково. Еще до рассвета в блиндаж приносят свежее видео от разведки. На экране — позиции, техника, укрытия, иногда просто подозрительные тени в лесополосе. Команда смотрит запись. Обсуждают, решают, какой заряд, какая «птица». Потом — старт. Минимум семь-восемь вылетов. Иногда больше. Личный состав, наземные роботизированные комплексы, «крылья», опорники, танки, станции РЭБ… Все, что попадает в объектив, через короткий промежуток времени перестает существовать.
— Если они пытаются передвигаться с бронетехникой, попытки плохо заканчиваются. Не пропустим, — произносит «Джанго» спокойно, но в этих словах столько несгибаемой силы. Становится ясно: от его глаз не скроется никто и ничто.
КСТАТИ.
В Ростове-на-Дону «Джанго» ждут жена, двое детей и мать. Они знают, кто он теперь. Знают, что каждые полгода командование старается дать отпуск, потому что даже самые крепкие должны иногда просто быть дома, на несколько дней забыть, как выглядит земля через прицел FPV. Но «Джанго» всегда возвращается.