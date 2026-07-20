«Джанго» непревзойденный

Снаряды рвали землю совсем рядом. Артиллерия противника била по своим же позициям. С неба сыпались сбросы, визжали FPV. Воздух стал густым от пыли и пороха. «Джанго» помнит, как в какой-то момент все слилось в один сплошной грохот. А потом — удар, 28 осколков, перебитая рука, осколок, который остановился в миллиметре от сонной артерии. Однако он еще четыре дня держался на позиции.