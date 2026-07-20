Суд в США приостановил слияние Paramount и Warner Bros

«Представленные истцами данные, по крайней мере, демонстрируют, что остаются серьезные вопросы по существу дела, что говорит в пользу предварительного судебного запрета. Paramount и Warner Bros. продолжат работать как отдельные, жизнеспособные компании, конкурирующие на рынке, пока ждут решения суда по этому делу. Таким образом, баланс интересов в сочетании с жизненно важным интересом общественности к антимонопольному регулированию резко склоняется в пользу запрашиваемого судебного запрета», — заявила судья Арасели Мартинес-Ольгин.