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Суд в США приостановил слияние Paramount и Warner Bros

Поглощение Warner Bros. оспорила коалиция из 12 штатов, возглавляемая Калифорнией. По их мнению, сделка нарушает антимонопольное законодательство. Срок действия 14-дневного запрета может быть продлен до 28 дней.

Источник: РБК

Федеральный суд США приостановил слияние Paramount и Warner Bros. после заявления коалиции штатов о нарушении антимонопольного законодательства, передает Variety.

Ходатайство с требованием заблокировать сделку подали Калифорния и еще 11 штатов.

«Представленные истцами данные, по крайней мере, демонстрируют, что остаются серьезные вопросы по существу дела, что говорит в пользу предварительного судебного запрета. Paramount и Warner Bros. продолжат работать как отдельные, жизнеспособные компании, конкурирующие на рынке, пока ждут решения суда по этому делу. Таким образом, баланс интересов в сочетании с жизненно важным интересом общественности к антимонопольному регулированию резко склоняется в пользу запрашиваемого судебного запрета», — заявила судья Арасели Мартинес-Ольгин.

Она также указала, что задержка в заключении сделки не нанесет ущерба Paramount, о чем заявили в самой компании.

Штаты также хотят добиться предварительного судебного запрета, который заблокирует слияния до решения суда.

Срок действия 14-дневного запрета может быть продлен до 28 дней. Судья назначила слушание на 3 августа.

Представитель Paramount в беседе с газетой отметил, что компания «благодарна суду за оперативное решение по ходатайству». Там назвали аргументы генпрокуроров штатов о нарушении антимонопольного законодательства необоснованными.

«Это слияние является законным, способствует конкуренции и принесет пользу потребителям, создателям контента, работникам и индустрии развлечений. Мы будем продолжать энергично защищать сделку и с нетерпением ждем слушаний по существу иска генеральных прокуроров штатов», — добавил он.

Reuters со ссылкой на прокуратуру Орегона писал, что Paramount заявила, что не закроет сделку по приобретению Warner Bros. за $110 млрд до 22 июля. Ранее ожидалось, что это произойдет 16 июля.

Сделка по поглощению Warner Bros. была согласована после того, как Paramount обошла Netflix в борьбе за компанию. Ожидается, что она будет завершена до конца года после одобрения акционерами и регуляторами.

В июне Politico писало, что компания обвинила Netflix в попытках сорвать сделку по покупке Warner Bros. Discovery и запуске «кампании выжженной земли» по противодействию слиянию.

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