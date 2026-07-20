Суд в США приостановил слияние Paramount и Warner Bros

Федеральный суд США приостановил слияние Paramount и Warner Bros. после заявления коалиции штатов о нарушении антимонопольного законодательства, передает Variety.
Ходатайство с требованием заблокировать сделку подали Калифорния и еще 11 штатов.
«Представленные истцами данные, по крайней мере, демонстрируют, что остаются серьезные вопросы по существу дела, что говорит в пользу предварительного судебного запрета. Paramount и Warner Bros. продолжат работать как отдельные, жизнеспособные компании, конкурирующие на рынке, пока ждут решения суда по этому делу. Таким образом, баланс интересов в сочетании с жизненно важным интересом общественности к антимонопольному регулированию резко склоняется в пользу запрашиваемого судебного запрета», — заявила судья Арасели Мартинес-Ольгин.
Она также указала, что задержка в заключении сделки не нанесет ущерба Paramount, о чем заявили в самой компании.
Штаты также хотят добиться предварительного судебного запрета, который заблокирует слияния до решения суда.
Срок действия 14-дневного запрета может быть продлен до 28 дней. Судья назначила слушание на 3 августа.
Представитель Paramount в беседе с газетой отметил, что компания «благодарна суду за оперативное решение по ходатайству». Там назвали аргументы генпрокуроров штатов о нарушении антимонопольного законодательства необоснованными.
«Это слияние является законным, способствует конкуренции и принесет пользу потребителям, создателям контента, работникам и индустрии развлечений. Мы будем продолжать энергично защищать сделку и с нетерпением ждем слушаний по существу иска генеральных прокуроров штатов», — добавил он.
Reuters со ссылкой на прокуратуру Орегона писал, что Paramount заявила, что не закроет сделку по приобретению Warner Bros. за $110 млрд до 22 июля. Ранее ожидалось, что это произойдет 16 июля.
Сделка по поглощению Warner Bros. была согласована после того, как Paramount обошла Netflix в борьбе за компанию. Ожидается, что она будет завершена до конца года после одобрения акционерами и регуляторами.
В июне Politico писало, что компания обвинила Netflix в попытках сорвать сделку по покупке Warner Bros. Discovery и запуске «кампании выжженной земли» по противодействию слиянию.
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